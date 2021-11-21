Польща допускає закриття кордону з Білоруссю

У Польщі допускають закриття кордону з Білоруссю задля економічного тиску на режим Лукашенка, якщо штучна міграційна криза буде і далі тривати, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав прем’єр Матеуш Моравецький на брифінгу під час візиту до Таллінна, пише WNP.

На запитання про те, чи розглядає Польща повне припинення руху товарів через кордон Білорусі у відповідь на дії Лукашенка, Моравецький відповів, що у Варшаві хочуть дати йому шанс відступитися і відправити мігрантів додому, але поки ситуація не вирішена і в Польщі не виключають нової ескалації з масштабними наслідками.

"Ми з нашого боку також готові вдатися до ескалації, закриваючи нові пункти перетину кордону, перекриваючи транзит і можливості торгівлі - щоб створити економічний тиск на режим Лукашенка" , - сказав він.

Зараз між Польщею та Білоруссю закритий КПП у Кузьниці, під яким на початку тижня розбили табір понад тисяча нелегальних мігрантів.

На запитання про те, як він оцінює реакцію на події ЄС, НАТО та інших союзників, Моравецький відповів, що задоволений нею і союзники демонструють розуміння того, що насправді відбувається на кордоні.

Він додав, що Брюсселю варто би "сфокусуватися на основних пріоритетах, пов’язаних з фізичною безпекою, територіальною цілісністю та енергетичною безпекою всього ЄС, щоб увага ключових інституцій блоку не відволікалася на інші сторонні теми" - вочевидь натякаючи на конфлікт Варшави з Брюсселем щодо верховенства права та низки інших питань.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада польські прикордонники повідомили про чергові близько 200 спроб нелегального перетину кордону за останню добу, одна з груп налічувала близько 100 осіб.

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.