ВООЗ хоче мобілізувати сили для допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні

У Всесвітній організації охорони здоров’я назвали ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні "як мінімум, непростою". Та заявили про намір мобілізувати сили, щоб допомогти біженцям, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив директор з протидії надзвичайної ситуації Європейського регіонального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

З відповідною заявою представник ВООЗ виступив під час візиту до білоруського прикордонного транспортно-логістичного центру.

"Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, яка викликає велику стурбованість.... Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти своєю стороною: надавати медикаменти, медичні засоби, діяти в розвитку медичної інфраструктури" , - зазначив Рокеншауб.

Він розповів, що більшість мігрантів не хочуть повертатися додому, однак ВООЗ насамперед цікавить "медичний аспект".