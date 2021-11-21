У Кремлі відповіли на заяви про вторгнення Росії в Україну

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков припустив, що західні політики та ЗМІ намагаються спровокувати Росію твердженнями про підготовку "вторгнення" в Україну, повідомляє РИА Новости.

"Цього не можна виключати. Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки", - сказав Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін" журналісту Павлу Зарубіну на каналі "Росія 1" .

За його словами, поведінка Вашингтона "нелогічна і непристойна".

Представник Кремля закликав США та партнерів по НАТО "припинити концентрувати військовий кулак біля кордонів Росії та накачувати Україну сучасними озброєннями". Київ, у свою чергу, прагне чергової спроби знайти силове вирішення конфлікту на Донбасі, додав він.

"Створити ще одну біду для самих себе і для всіх у Європі. Ось чого домагається Україна. І домагається вона це, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО в Чорному морі — американських, британських солдатів у регіоні, яких стає все більше і більше", - зазначив Пєсков .

Такі спроби він назвав "несамовитим видовищем", оскільки вони спричинять "найсерйозніші наслідки". При цьому російська влада бачить вихід із цієї ситуації: для цього альянсу слід припинити провокації біля кордонів.

Раніше газета New York Times з посиланням на американських та європейських офіційних осіб написала про попередження розвідки про підготовку Москви до "вторгнення" на територію сусідньої країни. Володимир Путін назвав ці твердження алармістськими.

Росія неодноразово відкидала звинувачення Заходу та Києва в "агресивних діях", наголошуючи, що нікому не загрожує і ні на кого не збирається нападати, а випади на свою адресу вважає приводом, щоб розмістити більше військової техніки НАТО біля кордонів.