Знаменитий тайський пляж знову відкривають для туристів
Затока Майя Бей буде знову доступна для мандрівників з січня 2022 року, повідомляє РБК-Україна.
Департамент національних парків Таїланду підтвердив, що після майже чотирьох років закриття затока Майя (прославлена завдяки фільму з Леонардо Ді Капріо "Пляж") знову відкриється для відвідувачів 1 січня 2022 року. Про це пише профільний туристичний портал Lonely Planet.
Острів Пхі-Пхі Ле в Таїланді вважається другим за величиною після Пхі-Пхі-Дон островом архіпелагу Пхі-Пхі. Острів складається з кільця крутих вапнякових пагорбів, що оточують дві неглибоких затоки - Майя Бей і Лох Самах, невеликого дрібного фіорду Пі Лей з невеликим кораловим рифом біля входу.
"Затока Майя, що є частиною національного парку Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхі Пхі, з мальовничими карстовими кручами, дрібним білим піском і затокою бірюзового кольору у формі монети, відповідає навіть голлівудським стандартам тропічного раю. Якщо ви були в Таїланді, швидше за все, ви там теж побували. Пляж був на піку популярності у 2018 році. За різними оцінками, тоді близько 6000 осіб заходили у Maya Bay щодня", - йдеться у публікації.
Відносно невелика бухта (всього 15 метрів в ширину і 250 метрів в довжину) стала жертвою власної популярності. Відвідувачі залишили після себе сміття, пошкоджували рослини, пісок і лякали тварин. Якорі човнів, як вважають, знищили до 50% коралів затоки Майя.
Фото тисяч туристів, які товпляться у природній території, яка нібито охороняється, викликали обурення громадян Таїланду, і у 2018 році чиновники раптово закрили затоку.
Коли відкриють пляж Майя Бей
Спочатку передбачалося, що закриття триватиме чотири місяці. Але розуміючи, що буде потрібно набагато більше часу для відновлення природи бухти, а також для встановлення інфраструктури, необхідної для її захисту, чиновники поступово продовжили термін до чотирьох років.
На цьому тижні підтвердили, що локація відкриється у січні 2022 року. Це відбудеться через два місяці після того, як Таїланд почав приймати вакцинованих туристів з 63 країн світу.
"Затока Майя постійно привертає увагу туристів з усього світу. Але це також призвело до погіршення стану природної території, особливо коралів", - сказав міністр природних ресурсів і навколишнього середовища Варавут Силпа-Арча у коментарі CNN.
Чому пляж закривали на невизначений термін
Гучна ситуація навколо локації виникла під час зйомок у 1999 році фільму "Пляж", випущеного у лютому 2000 року.
Тоді компанія 20th Century Fox знесла бульдозерами й упорядкувала природний пляж Ко-Пхі-Пхі-Ле, щоб зробити його більш "схожим на рай". В ході зйомок для розширення пляжу були змінені деякі піщані дюни та розчищені кокосові пальми та трава.
З іншого боку, компанія також вивезла з пляжу 5 тонн сміття, залишеного туристами. 20th Century Fox виділила кошти на реконструкцію і повернення пляжу в його природний стан. Проте проти компанії були подані судові позови, оскільки багато хто вважав, що збиток екосистемі є величезним, а спроби її відновлення зазнали невдачі.
Судові процеси тягнулися роками. У 2006 році Верховний суд Таїланду залишив в силі постанову апеляційного суду про те, що зйомка завдала шкоди навколишньому середовищу, і наказав провести оцінку збитку. У число обвинувачених у справі входили 20th Century Fox і деякі посадові особи уряду Таїланду.
У Департаменті національних парків, дикої природи та охорони рослин стверджували, що вивчають способи контролювати кількість туристів на тлі побоювань того, що відвідувачі руйнують навколишнє середовище в місцях морського туризму. За різними оцінками, до пандемії близько 5 тисяч туристів в день збиралися на пляжі навіть в низький сезон, через що локація значно страждала.
У березні 2018 року влада Таїланду оголосила, що пляж буде закритий для туристів на чотири місяці, щоб дати йому можливість оговтатися від шкоди навколишньому середовищу через надмірну кількість відвідувачів.
Дослідження морських біологів показали, що 80 відсотків коралових рифів, що оточують затоку, були зруйновані судноплавством і забрудненням. В результаті Морське життя навколо локації практично зникла.
Якими будуть нові правила відвідування пляжу
Очікується, що після відкриття Maya Beach кількість відвідувачів буде обмежена до 3 000 осіб на день, а човни повинні будуть швартуватися за межами затоки.
Уряд витратить 100 мільйонів бат на будівництво стоянки для човнів і плавучого пірса для прийому туристів. Будуть використовувати систему онлайн-продажу квитків для управління продажами й доходами від вступних внесків. Окремо була розроблена програма по реабілітації та відновленню коралів біля пляжу.
До лютого 2019 року в затоці було вирощено понад 15000 коралів декількох локальних видів. Вважається, що це найбільший у світі проект з реабілітації коралів, в якому використовуються тільки природні засоби.