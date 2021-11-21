Які аналізи потрібно здати жінці перед вагітністю

Для майбутніх матерів питання аналізів дуже актуальне, оскільки від цього залежить не тільки перебіг вагітності без ускладнень, а й, найголовніше – здоров’я майбутньої дитини, повідомляє УНІАН.

Найперше - це загальний аналіз крові. Він необхідний для діагностики різних захворювань. Виявлені хвороби слід вилікувати до зачаття, щоб не завдати шкоди майбутньому малюку.

Біохімічний аналіз крові. Він визначить, як працюють важливі системи та органи майбутньої мами.

Аналіз крові для визначення групи крові і резус-фактора. Потрібен для того, щоб розуміти сумісність групи крові малюка і мами. Також він допомагає оцінити ризик виникнення резус-конфлікту.

Анализ крові на цукор. Він дозволяє визначити, чи є у жінки схильність до цукрового діабету. Якщо аналіз показав підвищений рівень цукру в крові, то, можливо, вона буде спостерігатися в спеціалізованому центрі.

Загальний аналіз сечі. Дає картину, в якому стані нирки майбутньої мами, оскільки під час вагітності на них сильно збільшиться навантаження.

Низка аналізів на інфекції. Вони дуже важливі, оскільки безліч інфекцій небезпечні для плоду або можуть призвести до значних дефектів розвитку. Сюди входять аналізи:

- ВІЛ, сифіліс ( RW), гепатит ( В і С);

- Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ);

- Антитіла до TORCH-інфекцій (краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловірус, герпес). Ще до зачаття жінці слід знати, чи є в її організмі ці антитіла. Якщо їх немає, то в якості профілактики потрібно зробити щеплення.

Бактеріологічний посів на мікрофлору піхви. Так досліджується мазок з піхви на присутність умовно – патогенної флори в ньому.

Аналіз ПЛР. Виявляє ті інфекції, які не можуть визначити інші аналізи. До таких захворювань належать: уреаплазмоз, хламідіоз, вірус папіломи, генітальний герпес та інші. Ці хвороби, в разі їх виявлення, необхідно пролікувати ще до зачаття дитини.

Якщо жінка, яка планує вагітність, не може зачати дитину більше року або має в анамнезі викидні і завмерлу вагітність, то перелік досліджень може бути розширений для того, щоб визначити, що перешкоджає настанню і нормальному перебігу вагітності.