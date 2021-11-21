Міграційна криза може тривати місяцями й роками – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі може тривати довгі місяці та навіть роки, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється у Facebook Моравецького.

"На жаль, надходять численні повідомлення про те, що довгі місяці й навіть роки ця геополітична криза триватиме" , — сказав він.

За словами політика, той факт, що деякі дії було частково призупинено, "не означає, що заплановані в Москві атаки закінчилися".

"Треба робити висновки з дій Росії у Грузії чи Криму, на сході України. Турбує інформація, яка надходить до нашої країни та наших союзників" , — сказав він.

Моравецький заявив, що "геополітична ситуація дуже серйозна і вимагає численних дій та дипломатичних процедур".