Ціни на вторинне житло у Києві зросли

У жовтні цього року медіанна вартість квартир на вторинному ринку столиці збільшилась на 2% порівняно з попереднім місяцем. Ціна "квадрату" склала $1295, повідомляє UBR.

Зокрема однокімнатні квартири подорожчали на 2,5%, до $1543 за 1 кв. м, а вартість квадратного метра у "двушках" залишилася без змін - $1246. При цьому медіанна ціна за "квадрат" у трикімнатних квартирах досягла $1185, або на 2,4% більше за показник вересня, свідчать дані порталу Address.ua.

Найдорожчі квартири продавали у Печерському районі столиці – майже $1980 за 1 кв. м. А найдешевше житло можна купити у Деснянському районі, заплативши трохи більше $1000 за квадратний метр.

Щодо попиту, то найчастіше у Києві шукали квартири з ціною від $50 000 до $70 000 – 35% запитів. Водночас, 19% запитів стосувалися об'єктів від $70 000.

При цьому лідерами переваг стали "двушки", на які припав 41% запитів. Однокімнатними квартирами цікавилася третина користувачів – 39%. Трикімнатні хотіли купити 19% претендентів.