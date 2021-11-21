В Естонії пропонують посилити санкції проти Лукашенка

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про необхідність посилення санкцій щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого називає винним в організації міграційної кризи на східному кордоні ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми прогнозуємо, що тиск Олександра Лукашенка на зовнішній кордон ЄС-НАТО буде продовжуватися, тому що білоруський режим не досягнув своїх цілей. Негайне застосування нових і жорсткіших санкцій - один із ключів до відбиття гібридної атаки" , - цитує Каллас прес-служба уряду Естонії, інформуючи про зустріч естонського прем'єра, що відбулася в неділю, з польським колегою Матеушем Моравецким.

Каллас подякувала Польщі за ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС та НАТО і підтвердила, що Естонія допоможе своєму сусідові впоратися з ситуацією як за допомогою дипломатичної підтримки, так і практичної допомоги.

"Тривала конфронтація відповідає інтересам білоруського режиму, допомагає відвернути увагу від жорстоких репресій, що продовжуються, і порушень прав людини в Білорусі". "Наша мета одна: забезпечити безпеку Європи та нашу єдність" , - наголосила прем'єр-міністр Естонії.

"Окрім запровадження ефективних санкцій, необхідно продовжувати дипломатичний тиск на країни, громадяни яких використовуються для проведення гібридної атаки". Прем'єр також вважає за важливе допомогти полегшити гуманітарну ситуацію в Білорусі, щоб "люди, які потрапили туди обманним шляхом, могли отримати допомогу від гуманітарних організацій і мали можливість повернутися додому".

"Основна відповідальність тут лежить на режимі Лукашенка. Мінськ має надати повний доступ та свободу дій у Білорусі організаціям ООН з надання допомоги" , - зазначила Каллас.

Прем'єр-міністри Естонії та Польщі обговорили ситуацію в Україні.

"Ми дуже уважно стежимо за військовими маневрами Росії біля кордонів України. У своїй риториці Росія останнім часом дедалі агресивніше атакує Україну - очевидно бажання ще більше загострити відносини. Мета співпраці союзників - запобігти військовій ескалації" , - сказала Каллас.

Прем'єр-міністри підтвердили необхідність посилення оборони та заходів стримування НАТО у всьому регіоні, активізації співпраці у цьому напрямі, повідомила прес-служба уряду Естонії.