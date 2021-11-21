У Гаазі протести проти COVID-обмежень закінчилися заворушеннями

У Гаазі акції протесту проти коронавірусних обмежень переросли в заворушення - затримано щонайменше 19 людей, повідомляє Корреспондент.

"Поліція затримала дев'ятнадцять людей у Гаазі після заворушень" , - йдеться у повідомленні.

Як заявили в поліції, велика група молодих людей свідомо атакувала поліцейських - мітингувальники кидали каміння та феєрверки, а також підпалювали сміттєві контейнери та розводили багаття прямо на вулицях. Внаслідок заворушень було розбито світлофори та понівечено дорожні знаки.

Крім того, один із молодих людей кинув камінь у вікно машини швидкої допомоги, яка на той момент везла хворого до лікарні.

П'ятеро правоохоронців отримали поранення, в одного з них - травма коліна та струс мозку.

У Нідерландах хвиля аналогічних протестів пройшла і в інших містах – у Рурмонді, Стейні та Урку. Загалом було затримано щонайменше 28 осіб.