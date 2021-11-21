Вагнергейт: представник Зеленського розповів про три розслідування

Наразі розслідування у справі про зрив спецоперації із захоплення бойовиків російської ПВК "Вагнера" ведеться у трьох напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Дом".

"Є три напрями розслідування цієї події. Перший — це Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Другий — Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, за фактом оприлюдненої у ЗМІ інформації було зареєстроване кримінальне провадження. І третій напрям — це журналістські розслідування Bellingcat та українських журналістів. Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки" , — підкреслив Веніславський.

Нардеп нагадав, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, працювавши кілька місяців, підготувала проміжний звіт.

"Всі охочі можуть з ним ознайомитися на сайті Верховної Ради України. Але я б закликав усіх дочекатися остаточного звіту, який має бути повнішим, комплекснішим, з урахуванням, зокрема, і тих матеріалів, які надали розслідувачі-журналісти Bellingcat" , — сказав Вениславський.

Він наголосив на головному проміжному підсумку: ні розслідування Bellingcat, ні розслідування Тимчасової слідчої комісії не встановили факт державної зради з боку вищих посадових осіб України або факт витоку інформації з Офісу президента.