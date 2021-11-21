Гороскоп на 22 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 22 листопада 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНІАН.

Овен

Овну пощастить нарешті здійснити свою давню мрію. У цьому вам допоможе добрий незнайомець.

Телець

Завтра вашим близьким може знадобитися ваша порада або допомога. Постарайтеся їм допомогти, якщо це в ваших силах.

Близнюки

День буде сприятливим для рутинної роботи, яка не вимагає особливих енерговитрат.

Рак

Понеділок - це не привід для смутку, а зовсім навпаки. Проведіть цей день з користю для свого тіла і душі.

Лев

Завтра вас нічого не повинно відволікати від роботи, бо від цього залежить ваше майбутнє. Доведіть всім, що ви гідні більшого.

Діва

Вам не рекомендується вступати в конфлікти, щоб не залишитися у всьому винними. Тримайте свій язик за зубами.

Терези

Доля завтра буде на вашому боці, тому ви можете просто плисти за течією.

Скорпіон

Хапайтеся за будь-яку можливість поліпшити своє життя.

Стрілець

Вам не рекомендується завтра здійснювати масштабні покупки.

Козоріг

Ставтеся до людей так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас.

Водолій

Почніть день з позитиву, тоді він пройде яскраво і весело.

Риби

Саме час помріяти, але пам'ятайте, що без дій мрії не здійснюються.