Британія не запроваджуватиме обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Влада Великої Британії не має наміру запроваджувати обов'язкову вакцинацію населення від COVID-19, повідомляє УНІАН.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, коментуючи заяву австрійської влади про те, що Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов'язкові щеплення від коронавірусу, передає The Guardian.

Міністр охорони здоров'я зауважив, що Велика Британія "ніколи не розглядатиме" питання про введення обов'язкової вакцинації для всіх громадян.

"Це має бути особистий вибір" , - заявив Джавад.

Тим часом зазначимо, що за статистикою більшість госпіталізованих з коронавірусом не робили щеплення проти цієї хвороби.

В Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.