У Дубаї відкрили найвищий пейзажний басейн у світі

на 50-му поверсі хмарочоса Palm Tower на острові Палм-Джумейра у Дубаї відкрили "нескінченний" басейн. Рекордсмен під назвою Aura Skypool вважається найвищим у світі, повідомляє Сьогодні.

Басейн розташований за 200 метрів від землі. Його конструкція створена таким чином, що вода переливається за борти, створюючи враження про його нескінченність. Окрім неймовірного відпочинку, гості можуть зробити ефектні знімки на свої смартфони.

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

З басейну відкриваються панорамні види на Дубай та Перську затоку. Гості нового закладу зможуть відпочити в лаунж-зоні, де розташовані шезлонги, бар та ресторан паназіатської кухні.

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

Авіаквитки в Aura Skypool стартує від 46 доларів за сеанс. Також організатори пропонують і VIP-пакет, який передбачає відпочинок у басейні цілий день. Вартість такої пропозиції становитиме не менше 163 доларів.