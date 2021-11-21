В Україні відзначають День Свободи та Гідності

Вісім років тому в Україні розпочався Євромайдан, і відтоді щороку 21 листопада країна відзначає День Гідності та Свободи. Українці у різних містах виходять на акції та покладають квіти біля пам'ятників загиблих героїв, повідомляє Обозреватель.

Сьогодні тематичні заходи відбулися у Києві, Одесі, Харкові, Черкасах та Львові. OBOZREVATEL розповідає, як це було.

Київ

У столиці на Алеї Героїв Небесної Сотні священнослужителі провели молитву перед храмом Архістратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ.

До пам'ятника загиблих на Майдані також прибули президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова ОП Андрій Єрмак. Політики встановили лампадки та оголосили хвилину мовчання.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

Національний музей Революції Гідності відкрив на Майдані Незалежності вуличну виставку "Мальована історія Майдану" у вигляді коміксу.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

"Герої роману проходять через випробування, які довелося подолати тисячам майданівців. Обставини, в які вони потрапляють, архітектура наметового містечка сотні деталей відтворені з документальною точністю" , – повідомили організатори.

Що ще планують:

На Майдані проходить імерсивний проект "Відчуття Майдану". Це інсталяція з LED-екранів, де транслюються архівні кадри, зняті під час подій Революції.

У Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться спектакль "Ми Майдан".

На вечір також запланована хода Хрещатиком до меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні, де проведуть панахиду за загиблими та запалять лампадки.

Одеса

Як повідомляє "Думська", вранці 21 листопада у парку Шевченка відбулося урочисте покладання квітів. До пам'ятника Кобзарю завітали звичайні одесити, чиновники та представники правоохоронних структур.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Джерело: Думська

В Одесі вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Джерело: Думська

В Одесі вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Джерело: Думська

048.ua передає, що увечері "активні та вільні одесити зберуться, щоб згадати ті дні, згадати Небесну Сотню".

Харків

Сьогодні місцеві активісти принесли під будівлю Харківської ОДА символи Майдану – шини, бочки та намет. Захід був задуманий як акція єднання, яка відтворює події Революції Гідності.

У Харкові провели акцію на честь Дня Гідності та Свободи. Джерело: kharkivoda.gov.ua

Були також присутні представники політичних сил та громадських організацій – зокрема, Спілка ветеранів АТО, Національний корпус. За підрахунками поліції, на акції було близько 200 учасників та до 50 співробітників поліції.

Львів

Вранці, 21 листопада, на Личаківському цвинтарі поклали квіти до могил загиблих під час Революції Гідності на полі почесних поховань №67. На заході, зокрема, були присутні місцеві чиновники, учасники війни на Донбасі та сім'ї Героїв Небесної Сотні.

У Львові вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Джерело: NTA

Військові капелани та священики відслужили панахиду за новітніми Героями, а також молилися за мир на українській землі. Після цього рота почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшла урочистим маршем.

У Львові вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Джерело: Львівський портал

Окрім того, музей Гідності у Львові підготував відеоролик "Збережемо пам'ять разом", а також представить на площі Ринок фотовиставку "Євромайдан у Львові. Початок".

Чернігів

У Чернігові на Червоній площі біля меморіальної стели "Небесна Сотня" відбулося святкування Дня Гідності та Свободи. Там зібралося кілька десятків осіб.

В Чернігові вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Джерело: Супільне Чернігів

Херсон

Як повідомляє "Супільне", у Херсоні пройшов автопробіг до Дня Гідності. На площі Свободи вишикувалися 23 машини з українськими прапорами, а потім проїхалися вулицями міста.

Також 11 херсонських родин військових, які загинули на сході України, отримали відзнаки від Православної церкви.

У Херсоні пройшов автопробіг до Дня Гідності. Джерело: Супільне Херсон

Суми

На Алеї героїв поклали квіти на честь воїнів, що загинули на Донбасі. Після цього біля пам'ятника "Небесній сотні" відбувся мітинг.

На Алеї героїв поклали квіти на честь воїнів. Джерело: Супільне Суми

Черкаси

﻿Захід, присвячений Дню Гідності та Свободи, проходив на території нового монумента "крила-області". Люди прийшли з різними прапорами та вшанували пам'ять загиблих героїв.