Хемілтон виграв Гран-прі Катару у Формулі-1

21 листопада в Катарі пройшов черговий етап чемпіонату Формули-1, повідомляє УНІАН.

Перемогу в гонці здобув Льюїс Хемілтон, який стартував першим і втримав лідерство.

Його конкурент у боротьбі за чемпіонський титул Макс Ферстаппен отримав штраф під час кваліфікації, через який почав гонку не другим, а сьомим. Однак фінішувати він зумів на другому місці.

У трійку також увійшов Фернандо Алонсо - знаменитий гонщик повернувся на подіум Формули-1 через сім років.

Гран-прі Катару. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 57 кіл

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +25,743

3. Фернандо Алонсо ("Альпін") +59,457

4. Серхіо Перес ("Ред Булл") +1.02, 306

5. Естебан Вікон ("Альпін") +1.20, 570

6. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1.21, 274

7. Карлос Сайнс ("Феррарі") +1.21, 911

8. Шарль Леклер ("Феррарі") +1.23,126

9. Ландо Норріс ("Макларен") +1 Коло

10. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") +1 Коло

Формула-1: результати сезону