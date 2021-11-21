Хемілтон виграв Гран-прі Катару у Формулі-1
21 листопада в Катарі пройшов черговий етап чемпіонату Формули-1, повідомляє УНІАН.
Перемогу в гонці здобув Льюїс Хемілтон, який стартував першим і втримав лідерство.
Його конкурент у боротьбі за чемпіонський титул Макс Ферстаппен отримав штраф під час кваліфікації, через який почав гонку не другим, а сьомим. Однак фінішувати він зумів на другому місці.
У трійку також увійшов Фернандо Алонсо - знаменитий гонщик повернувся на подіум Формули-1 через сім років.
Гран-прі Катару. Топ-10
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 57 кіл
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +25,743
3. Фернандо Алонсо ("Альпін") +59,457
4. Серхіо Перес ("Ред Булл") +1.02, 306
5. Естебан Вікон ("Альпін") +1.20, 570
6. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1.21, 274
7. Карлос Сайнс ("Феррарі") +1.21, 911
8. Шарль Леклер ("Феррарі") +1.23,126
9. Ландо Норріс ("Макларен") +1 Коло
10. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") +1 Коло
Формула-1: результати сезону
- В особистому заліку Ферстаппен утримує лідерство. У нідерландця - 351.5 очка, а у Хемілтона - 343.5. На третьому місці ще один представник "Мерседеса" Валттері Боттас - 203 очки.
- У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 546.5 очка, у "Ред Булл" - 541.5. У трійку кращих також входить "Феррарі" - 297.5.
- Наступна гонка сезону відбудеться 5 грудня - Гран-прі Саудівської Аравії.