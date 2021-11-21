Моравецький наголосив на наявності військ Росії біля України

Присутність військових "є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки", підкреслив Моравецький, повідомляє Корреспондент.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький стурбований нарощуванням чисельності російських військових біля кордонів України та Білорусі. Про це пише канцелярія прем'єра Польщі у неділю, 21 листопада.

"Зростає присутність російських військ навколо України, у Білорусі, вздовж російсько-білоруського кордону, а також у Калінінградській області. Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки", - сказав Моравецький .

За його словами, ще одним інструментом російської агресії є енергетична криза в Європі, створена руками Газпрому.