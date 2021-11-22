Подорожчання проїзду в метро змінить ситуацію на дорогах Києва

Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва до 20 грн може сильно вдарити з його розвитку та у середньостроковій перспективі посилити автомобілізацію міста. Однак найближчим часом у користувачів метро та тролейбусів не буде інших альтернатив, окрім як платити за проїзд встановлену владою ціну, якою б вона не була, повідомляє UBR.

Таку думку висловив експерт у сфері міського планування, директор компанії A+C Україна Дмитро Беспалов.

Він пояснив, що частина користувачів комунального транспорту може пересісти на маршрутки, які можуть тимчасово притримати старі тарифи на проїзд. Однак, з одного боку, перетікання до приватних перевізників становитиме не більше 10-15% від користувачів муніципального транспорту, оскільки значну частину пасажиропотоку останніх становлять пільговики.

Для них знижки на проїзд буде збережено.

При цьому інших альтернатив комунальній транспортній системі у Києві "по суті немає", вважає Беспалов.

Більшої кількості автомобілістів, пояснює він, серед мешканців столиці не стане, оскільки вже сьогодні на машинах їздять практично всі, хто їх має: коефіцієнт автомобілекористування в Києві сягає 90%, тоді як у Європі – 30-50%, зазначив Беспалов. Громадським транспортом користуються переважно ті кияни, хто не може дозволити собі придбати авто.

"Навряд чи найближчим часом в Україну припливе більше барж із "битками" з США. Але в середньостроковій перспективі подорожчання громадського транспорту посилить автомобілізацію Києва" , - спрогнозував експерт.

Нагадаємо, що 17 листопада голова КМДА Віталій Кличко заявив, що поданий КМДА проект підвищення цін на проїзд до 20 грн не є ухваленим і був винесений лише для громадського обговорення. Мер запевнив, що перегляд тарифів не відбудеться до кінця опалювального сезону.