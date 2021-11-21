У Львові на хімзаводі пролунав вибух

У Львові на хімзаводі пролунав вибух
Фото: Скріншот відео

У Львові сьогодні вдень пролунав вибух на території Львівського хімічного заводу. Від сильного хлопка у будівлі заводу повилітали шибки, повідомляє РБК-Україна.

Керівництво заводу розповіло, що вибух пролунав в результаті спрацювання аварійно-захисного клапану високого тиску.

"Це спричинило такий значний хлопок, який власне чули жителі району. Хмара, яку могли спостерігати, - не що інше ніж пил, який підняло в повітря", - сказало керівництво заводу.

Жодної загрози життю та здоров'ю людей, як зазначило керівництво заводу, немає. На місці події перебували поліція, рятувальники та медики, але після пояснень керівництва вони покинули територію заводу.

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