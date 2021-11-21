Глава BioNTech вважає, що вакцинуватися потрібно буде щороку
Засновник, генеральний директор німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Сахін вважає, що в майбутньому вакцинацію від COVID-19 потрібно буде робити щороку, повідомляє УНІАН.
Про це Сахін сказав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.
Сахін вважає вакцину, розроблену BioNTech спільно з американською компанією Pfizer, дуже ефективною.
За його словами, згідно з попереднім звітом, ефективність вакцини знижуватиметься лише "з четвертого місяця" після введення, а до дев'ятого місяця захист від серйозного захворювання все ще дуже високий.
Він рекомендує повторно робити щеплення, щоб освіжати імунну відповідь на вакцинацію.
Сахін очікує, що у майбутньому проводитимуться щорічні повторні вакцинації, аналогічні вакцинації проти грипу.
Раніше гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла не виключив проведення щорічної вакцинації проти COVID-19. Він зазначив, що, можливо, людям доведеться робити щеплення від вірусу щорічно в три етапи. Бурла також відзначив високу ефективність бустерної дози в захисті від коронавірусу. За його словами, через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується.