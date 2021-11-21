Корнієнко розповів, коли Рада ухвалить бюджет-2022

Кабінет Міністрів наразі не подав до парламенту доопрацьований проект державного бюджету на 2022 рік, повідомляє Укрiнформ.

Для ухвалення бюджету ще два пленарні тижні роботи народних депутатів, розповів перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Для бюджету у нас ще є два тижні пленарних, намагатимемося в перший тиждень (пленарний - ред.) його розглянути, але поки що немає кінцевого поверненого проекту з доопрацьованими від уряду, тому чекаємо від них", - зазначив віце-спікер .

Корнієнко пояснив, що якщо наступного тижня Кабмін встигне повернути проект бюджету-2022 у ВР, і документ пройде необхідний комітетський розгляд, тоді можливе його ухвалення на пленарному тижні з 30 листопада до 3 грудня.

Водночас він висловив думку, що, швидше за все, ухвалення держбюджету у другому читанні відбудеться другого пленарного тижня — з 14 по 17 грудня.

"Він (бюджет - ред.) має бути прийнятий до Нового року", - запевнив перший заступник Голови ВР .

Водночас Корнієнко заявив:

"Системний опір" ухваленню так званих ресурсних законопроектів, зокрема, № 5600. За словами Корнієнка, цей законопроект, зокрема, може збільшити ресурсну базу бюджету на "кілька десятків мільярдів гривень".

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 листопада ухвалила постанову № 6000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік", яка вважається ухваленням законопроекту про Держбюджет наступного року в першому читанні.

18 листопада Верховна Рада зняла з розгляду на засіданні законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".