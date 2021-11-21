Під офісом президента сталися сутички

Учасники маршу до Дня гідності та свободи у Києві вирішили влаштувати акцію під Офісом президента, повідомляє РБК-Україна.

Десятки людей прийшли на Банкову, після чого між ними та правоохоронцями сталися сутички.

Учасники акції намагаються потрапити на подвір'я Офісу президента, вхід до якого перегородив кордон силовиків. Активісти та правоохоронців влаштували штовханину, але потрапити на подвір'я офісу людям так і не вдалося.

Наразі вони зібралися перед воротами та викрикують різні лозунги та гасла. Час від часу учасники акції намагаються прорватися на подвір'я Офісу президента, але поки що безрезультатно.

Про можливих затриманих чи потерпілих поки інформації немає.