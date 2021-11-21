У Херсонській області виявили штам коронавірусу "Дельта+"

У Херсонській області виявили циркуляцію нового різновиду штаму "Дельта" - "Дельта+", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це у Facebook розповів головний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич.

"На території кількох регіонів України (у тому числі в нашій області) виявлено циркуляцію різновиду штаму "Дельта", так званого "Дельта+". За попередніми розрахунками, його частка у захворюваності серед мешканців Херсонщини становить 10-15%", - йдеться в повідомленні .