У Херсонській області виявили штам коронавірусу "Дельта+"
У Херсонській області виявили циркуляцію нового різновиду штаму "Дельта" - "Дельта+", повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це у Facebook розповів головний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич.
"На території кількох регіонів України (у тому числі в нашій області) виявлено циркуляцію різновиду штаму "Дельта", так званого "Дельта+". За попередніми розрахунками, його частка у захворюваності серед мешканців Херсонщини становить 10-15%", - йдеться в повідомленні.
"Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штамами COVID-19, можна спрогнозувати (я дуже хочу помилитися) другий пік цієї хвилі з початком зростання 10-15 грудня 2021 року. Його тривалість та висоту підйому зможемо обчислити днів за 7-8 ... Кількість хворих та госпіталізованих безпосередньо залежатиме від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів", - додав санлікар.