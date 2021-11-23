Пульмонолог назвав ознаки відновлення легень

Лікар-пульмонолог, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Сергій Бабак назвав три ознаки відновлення легень після їх ураження – відсутність клінічних симптомів, рентгенівські знімки та дихальні тести, повідомляє Лента.Ру.

"Перші ознаки відновлення - це догляд клінічних симптомів хвороби. Ними є кашель, мокротиння і задишка. Вони повинні бути повністю відсутніми у пацієнта. Якщо вони зберігаються протягом тривалого часу, або приєднується свистяче дихання, дихання з хрипами, потрібно негайно звернутися за лікарською допомогою" , - Розповів фахівець.

Друга ознака пов'язана з рентгенологічними змінами в легенях. Медик наголосив, що варто уникати частого використання КТ-діагностики. У разі її нещодавнього проведення її необхідно замінити на рентгенівський знімок. За словами лікаря, з віком у людини накопичуються ознаки перенесених запальних процесів у легеневій тканині.

Дихальні тести поділяються на три складові. Завдяки спірометрії можна виміряти об'єм легень. Плетизмографія покаже залишковий обсяг. У разі його накопичення у великій кількості збільшується задишка. Дифузійний тест є здатністю кисню проходити через альвеоли та розчинятися в артеріальній крові та показує, наскільки альвеоли у пацієнтів могли постраждати.

Раніше співробітниця кафедри медичної хімії та клітинної біології в Ґетеборзькому університеті Ганна Ермунд (Anna Ermund) розкрила, що при деяких захворюваннях під час кашлю людина починає задихатися. Фахівець назвала ознаки небезпечного кашлю, за наявності яких необхідно звернутися до лікаря. Так, поєднання нежиті з мокрим кашлем дуже поширене. До них може додаватись і підвищена температура.