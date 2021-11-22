З грудня підвищать частину податків із зарплат

В Україні з грудня 2021-го збільшать мінімальний та максимальний розмір єдиного соцвнеску із зарплат. Крім того, збільшиться також розмір єдиного податку для фізосіб-підприємців, повідомляє Обозреватель.

Це випливає із затвердженого бюджету України на 2021 рік. Так, з грудня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться з 6000 до 6500 грн. Як результат, підвищать пов'язані з ним податки.

Соціальний внесок:

мінімальний розмір – з 1320 до 1430 грн;

максимальний розмір – з 19800 до 21450 грн.

До мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму також прив'язано й податки для фізосіб-підприємців на єдиній групі.

Для "єдинників" першої групи:

з 260 до 268 грн.

Для "єдинників" другої групи:

з 1200 до 1430 грн.

Зазначимо, в 2022-му мінімальна зарплата збільшиться лише на 200 грн. В результаті і прибутки українців, і розмір податків фактично будуть заморожені.

Що ще зміниться для "єдинників"?

Вже за місяць, з 1 січня 2022 року, всі фізособи-підприємці, окрім тих, хто перебуває на першій групі єдиного податку (немає найнятих співробітників та до 1 млн грн виручки), мають встановити реєстратори розрахункових операцій.

Крім того, українці зможуть вимагати з таких підприємців чеки. А це гарантує, що неякісний товар можна повернути, а якщо продукт нашкодить здоров'ю, за допомогою чека можна довести, де його купував.

Ті, хто не може заплатити, мають право звернутися для розстрочки. Для цього потрібно звернутися до своєї податкової за місцем реєстрації.

Також наступного року мінімальну зарплату запланували підвищити лише на 200 грн. Це викликало велику хвилю обурення як серед населення, так і серед експертів.