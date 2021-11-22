У Франції заявили про "блискавичну" хвилю коронавірусу

Уряд Франції заявив, що бачить усі ознаки дуже швидкого поширення чергової хвилі коронавірусу. Влада хоче посилити контроль за використанням COVID-сертифікатів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За словами представника уряду Гібріель Атталь ,"п'ята хвиля починається блискавичними темпами".

Як заявив Атталь, у країні кількість виявлених випадків зараження за минулий тиждень зросла практично на 80%. Він вказав на те, що влада має намір домагатися використання санітарних паспортів більш жорсткими методами.

Перед цим МОЗ країни повідомляв про приблизно 22,6 тис.нових випадків зараження. 23 людини померли від наслідків COVID-19.

У листопаді у Франції стартувала п'ята хвиля COVID-19. Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодше 12-річного віку. Також у Франції розглядають ревакцинації для осіб молодше 50 років.