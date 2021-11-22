Дипломати працюють над військовим посиленням України – Кулеба

Українська дипломатія за дорученням президента Володимира Зеленського працює над протидією спробам Росії послабити Україну, всередині та ззовні залучає підтримку ключових стратегічних партнерів та розвиває оборонну співпрацю для зміцнення обороноздатності України, безпеки держави та кожного громадянина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми, дипломати, продовжуємо працювати над тим, щоб скрізь у світі знаходити засоби для посилення нашої армії – це може бути зброя, військові деталі, медичне обладнання, поглиблений обмін розвідданими. Ми працюємо над тим, щоб Україна ставала сильнішою не лише на дипломатичному, але й на військовому фронті" , – сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у неділю.

Міністр нагадав, що головна мета Росії – зробити Україну слабкою, дестабілізувати ситуацію всередині країни, блокувати оборонну співпрацю з іншими країнами, здобуття сучасної зброї, розвідданих, технологій.

"Президент України Володимир Зеленський ставить дипломатам протилежне завдання - робити Україну максимально сильною всіма способами" , - наголосив Кулеба.

Глава МЗС України нагадав, що нещодавно відвідав США, де підписав нову Хартію стратегічного партнерства. У документі чітко прописано роль РФ в агресії проти України та наслідки за неї. Він також розповів про переговори у Брюсселі з керівництвом НАТО, міністрами закордонних справ Німеччини та Франції та іншими партнерами України.

"На всіх переговорах йшлося про конкретні дії, які можуть зробити партнери, щоб зміцнити сильнішу оборону України та наші збройні сили. Ми наповнюємо комплексний пакет стримування РФ від подальших агресивних дій. Ми працюємо над безпекою нашої держави, а безпека України – це безпека кожного українського громадянина" , – заявив міністр.

Він наголосив, що нова наступальна операція Росії проти України є однією з опцій на розгляді керівництва РФ та особисто Володимира Путіна.