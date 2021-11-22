Подарунки, автомобілі та не тільки: зміни у деклараціях депутатів

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", всі посадові особи, у тому числі й народні депутати України, щороку зобов'язані подавати декларації до НАЗК. Але деякі виправлення до документа можуть вноситися і протягом року: якщо нардеп отримав або навпаки витратив суму понад 50 прожиткових мінімумів (114 700 грн), повідомляє Сьогодні.

Хто добре працює, той добре відпочиває

Цього літа деякі обранці вирішили не економити на відпочинку. Наприклад, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко у липні витратив на канікули 273 730 гривень – це майже 10 тисяч доларів! А місяцем раніше він придбав квадрокоптер за 222 тисячі гривень. Ймовірно, щоб сфотографувати моменти релаксу.

Із політиків в аграрії

Ще один представник монобільшості Юрій Камельчук ще до запуску ринку землі встиг купити собі дві ділянки. Обидва – майже по 7 соток. Розташовані у селі Березівка Київської області. За них депутат віддав 139 тисяч гривень.

Нардеп із фракції "Голос" Андрій Осадчук теж наглядав собі ділянку під Києвом, у селі Вітачів. За 1218 м 2 він сплатив 270 тисяч гривень.

Подарунки – не віддарки

Презент у грошовій формі задекларувала нардеп від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва. Понад 5 мільйонів гривень їй подарував Валерій Володимирович Сурін. Ймовірно, чоловік припадає на політику батьком. Крім того, Сурін подарував Аллахвердієвій наручний годинник марки Zenith за 310 тисяч гривень.

Дорогий подарунок Ірини Аллахвердієвої / Колаж "Сьогодні"

Член "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа задекларував подарунок у негрошової формі вартістю 265 300 гривень. Його, зважаючи на документи, політик отримав від брата – Дмитра Ківи.

Депутати люблять швидкість

У липні цього року щасливою володаркою Audi A4 2017 стала Єлизавета Богуцька. Залізний кінь коштував "слугі" 398 тисяч гривень. А наступного місяця нардеп витратила ще один автомобіль — SKODA YETI 2012-го року за 248 тисяч гривень.

Позафракційний Гео Лерос теж не проти покататися з вітерцем. На початку листопада він задекларував мотоцикл HONDA CTX 700N 2014 року за 132 тисячі гривень. А місяцем раніше додав до свого автопарку мотоцикл HONDA NC 700XAD 2013-го року. Цей засіб пересування коштував майже 135 тисяч гривень.

Представник президентської фракції Микита Потураєв перевершив усіх колег. У нього найдорожча обновка у вигляді кросовера Subaru Forester 2021 року. За такого чотириколісного товариша довелося викласти чимало аж 1 103 284 гривень. Це майже $41,5 тис.

Новое авто Никиты Потураева / Коллаж "Сегодня"

Дорожче, ніж "Укрзалізниця"

На транспорт віддавав свої заощадження депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. 553 тисячі у липні та 150 тисяч гривень у вересні за послуги авіаперевезень.

Дорого коштували транспортні послуги по Україні ще одному опозиціонеру Ренату Кузьміну. У жовтні політик віддав за них 563 тисячі гривень.

Понад 5 мільйонів гривень голова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко сплатив у липні на послуги проживання на території України. Майже 385 тисяч – на витрати за транспорт. У вересні він витрачався за тією самою статтею — лише понад 115 тисяч гривень. А в жовтні пересувався Австрією. За що виклав зі своєї кишені близько 732 тисяч гривень.

Чиї послуги найдорожчі

Не всі політики вкладають гроші у квартири, машини та прикраси. Деяким дорого обходяться різноманітні послуги.

Тож Нестор Шуфрич віддав 190 тисяч гривень на охорону. Крім того, він інвестував у освіту дітей. Близько 228 та 232 тисяч гривень обійшовся один семестр навчання сина Івана та доньки Марії.

Крім того, Шуфрич став власником 100% ТОВ "Телепростір", він же телеканал UkrLive. На момент придбання канал оцінюється у 4 мільйони гривень.

Вищезгаданий лідер "Євросолідарності" оплачував юридичні послуги загальною сумою 24 мільйони гривень. А ще на початку осені Порошенко виклав 756 тисяч гривень за "здобуття освіти".

Варто згадати, що у вересні він ще купив нерухомість майже за 1 мільйон 240 тисяч гривень.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович оновлював декларацію кілька разів на місяць. Здебільшого вносив доходи. У середині літа понад 16 мільйонів гривень позики депутату повернув його колега із фракції Нестор Шуфрич. У серпні "накапали" відсотки від кіпрської компанії ABH UKRAINE LIMITED – трохи менше ніж 3 мільйони у національній валюті. І ще майже півтора мільйона гривень від цієї компанії у вересні. Витрачався Рабинович на брокерські послуги в Австрії. За них віддав 638 із половиною тисяч гривень.