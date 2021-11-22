Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 листопада 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 21 листопада, зріс на 13 коп. до 26.57 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 1 коп. до 29.98 за 1 євро.

Курс рубля виріс до рівня 3.62 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 8 коп. до 35.69 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп. до 28.64 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 6.41 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.569 400 +0.127
EUR Євро 29.979 600 +0.011
RUB Рубль 0.362 150 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 35.690 700 +0.075
CHF Швейцарський франк 28.641 600 +0.127
PLN Польський злотий 6.406 000 --0.026

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