Курс валют НБУ на 22 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 листопада 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 21 листопада, зріс на 13 коп. до 26.57 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 1 коп. до 29.98 за 1 євро.
Курс рубля виріс до рівня 3.62 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 8 коп. до 35.69 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 13 коп. до 28.64 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 6.41 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.569 400
|EUR
|Євро
|29.979 600
|RUB
|Рубль
|0.362 150
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.690 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.641 600
|PLN
|Польський злотий
|6.406 000