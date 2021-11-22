Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 листопада 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 21 листопада, зріс на 13 коп. до 26.57 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 1 коп. до 29.98 за 1 євро.

Курс рубля виріс до рівня 3.62 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 8 коп. до 35.69 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп. до 28.64 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 6.41 за 1 польський злотий.