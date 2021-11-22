Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 22 листопада в Україні очікуються незначні дощі у південно-східних та подекуди північних та західних регіонах (у Карпатах з мокрим снігом). Максимальна температура повітря вдень становитиме +13 градусів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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На заході дощі прогнозуються у всіх областях, окрім Івано-Франківської та Чернівецької області. Вдень очікується до +5 +8, вночі від -3 до +5.

У північних областях стовпчики термометра вдень покажуть +5 +8, вночі +3 +6 градусів, дощі пройдуть у Житомирській області.

На сході країни також дощитиме, опади оминуть Харківську область. Вдень прогнозується до +6 +9, вночі +3 +5.

У південних областях місцями також очікуються дощі. Вдень температура повітря становитиме +9 +13, вночі +3 +7 градусів.

У центрі країни без опадів. Вдень стовпчики термометра покажуть +6 +8, а вночі +3 +5.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів, вдень температура повітря становитиме +6 +8 градусів, а вночі +4 +6.