Як запустити двигун, якщо розрядився акумулятор

Кожен досвідчений водій коли-небудь стикався із проблемою розрядженої акумуляторної батареї. Експерти розповіли дієві способи, які допоможуть запустити двигун автомобіля при розрядженому АКБ, повідомляє Судово-юридична газета.

Найпростіший і найпоширеніший спосіб - запуститися від іншого авто. Автомобіль, який подає харчування, слід тримати на підвищених оборотах. Так розряджений АКБ швидше отримає необхідний рівень енергії. Потрібно почекати кілька хвилин, і спробувати завести двигун.

Другий популярний метод – підштовхнути. Для автомобілів із АКПП цей метод не підійде. Ефективність методу добре знають досвідчені водії автомобілів на механіці.

Також можна скористатися пускозарядним пристроєм. Але далеко не кожен автомобіліст має цей прилад.

Якщо жоден із способів не допоміг, то, найімовірніше, доведеться придбати новий акумулятор.