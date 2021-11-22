Що очікується на валютному ринку у понеділок

Сьогодні одразу два фактори почнуть працювати проти гривні. По-перше, минулої п'ятниці був останній день сплати податку на прибуток за 3 квартал – найбільшого податку, який треба сплачувати у листопаді. Експортерам більше не потрібно продавати валюту під цей платіж. По-друге, починається період виплати компенсації ПДВ; це, у свою чергу, також призведе до зниження пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку.

Дуже важливим моментом буде збереження попиту на валюту з боку підприємств «зеленої енергетики». Якщо вони і в понеділок вийдуть з покупками, то з урахуванням всього вище сказаного лише екстрене втручання НБУ та інтервенції з продажу валюти зможуть утримати гривню від падіння. Інакше рух у напрямку рівня 27 гривень за долар продовжиться.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,55/26,63 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у п'ятницю виріс на 5 копійок: зранку його продавали по 26,55-26,57 гривень, а вже до обіду цінник зріс до 26,60-26,62 гривень. На вихідних долар у столиці подорожчав до 26,65 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати і в понеділок вранці. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Дії Національного банку (час та курс проведення інтервенції на продаж) визначать і тенденції на готівковому валютному ринку.

Євро на ринку FOREX у п'ятницю встановив новий річний мінімум – 1,1250 долара – після повідомлення про те, що Австрія знову запроваджує повну ізоляцію від Covid та робить обов'язкову вакцинацію з лютого. Вранці понеділка євро з 1,1290 вже опустився до позначки 1,1264 долара. Імовірність, що сьогодні річний мінімум знову буде переписано, зберігається. Готівковий євро в п'ятницю подешевшав на 10 копійок: вранці його продавали у столиці по 30,17-30,19 гривень, до обідньої перерви – по 30,10-30,12 гривень, а надвечір ціна євровалюти опустилася до 30,07-30 ,10 грн. На вихідні євро продавали по 30,10-30,15 гривень. Такою ж ціною його почнуть продавати в понеділок вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження ціни готівкового євро: все залежатиме від того, який вплив переважить.

Російський рубль минулої п'ятниці продовжив падіння до американського долара: надвечір він опустився до 73,60 рублів за долар синхронно з падінням світових цін на нафту. Вранці понеділка рубль торгується у широкому діапазоні 73,20-73,60 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці у вихідні продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Така ціна тримається незмінною вже тиждень. Вважаємо, що й сьогодні вона не зміниться: останнім часом рубль та гривня падають практично синхронно.