Apple відкличе iPhone 12 по всьому світу

Apple запустила програму відкликання дефектних iPhone 12. Про це, посилаючись на Appleinsider, повідомляє Лента.ру.

Журналісти звернули увагу, що американська компанія почала приймати до повернення смартфони з неполадками зі звуком. Насамперед на проблеми скаржилися споживачі з ОАЕ. Згідно з заявою Apple, проблема спостерігається на «дуже невеликому відсотку iPhone 12 та 12 Pro».

Як зауважили автори, сторінки з відповідним повідомленням з'явилися на сайті підтримки Apple у багатьох регіонах, зокрема в Росії. Це може говорити про те, що програма відкликання смартфонів була запущена в усьому світі.

У документах компанії уточнюється, що проблеми зі звуком можуть виникати через відмову компонента в модулі приймача. Даний дефект зустрічається у деяких апаратів серії iPhone 12, випущених у період із жовтня 2020 року до квітня 2021 року.

"Моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max не беруть участь у програмі" , - зазначили представники компанії.

Наприкінці вересня Apple визнала проблеми смартфонів серії iPhone 13. Зокрема, власники апаратів скаржилися на проблеми резервного копіювання та стрімінгового сервісу Apple Music.