Австралія підписала угоду про атомні підводні човни з AUKUS

В Австралії офіційно розпочалася програма оснащення військово-морського флоту атомними підводними човнами в рамках її нового оборонного альянсу AUKUS із Великобританією та США, повідомляє Deutsche Welle.

У понеділок, 22 листопада, глава Міноборони Австралії Пітер Даттон разом з американськими та британськими дипломатами підписав угоду, яка передбачає обмін конфіденційною інформацією про ядерні силові установки між трьома країнами.

Про створення альянсу AUKUS країни оголосили у вересні, пояснивши цей крок необхідністю протидіяти стратегічній напруженості в Тихоокеанському регіоні, де посилюється китайсько-американське суперництво.

"Угода дозволить нам співпрацювати, що покращить нашу взаємну обороноздатність" , - заявив президент США Джо Байден 19 листопада напередодні церемонії підписання договору в Канберрі.

Завдяки угоді з AUKUS Австралія отримає вісім сучасних атомних підводних човнів, здатних виконувати далекі місії. Договір також передбачає, що країни ділитимуться даними кіберрозвідки, технологіями штучного інтелекту та іншими технічними напрацюваннями.

Таким чином, вже вдруге в історії США готові поділитися з іншою державою надсекретною технологією створення атомних підводних човнів. Вперше Вашингтон надав країні-союзниці – Великобританії – атомну технологію у 1958 році.