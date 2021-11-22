Загроза вторгнення в Україну: Франція звернулася до Росії

Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив Росію про важкі наслідки.﻿ Про це, посилаючись на Bloomberg, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

США попередили Європу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну - враховуючи нарощування військ і озброєнь уздовж кордону. Разом з тим, на думку Ле Дріана, важливо знайти "спосіб працювати разом", притому що авторитарні схильності Володимира Путіна все більше проявляються останні місяці.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до вкрай тяжких наслідків" , - сказав Ле Дріан.

Крім того, за словами глави МЗС Франції, Росія повинна використовувати свій вплив для вирішення міграційної кризи в Білорусі.