Україна та партнери загальмували запуск "ПП-2" – Кулеба

Той факт, що російський газопровід "Північний потік-2" досі не запущений, є результатом спільних зусиль України та її партнерів, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Україна 24" у неділю, 21 листопада.

"Північний потік-2" давно має бути запущений і запрацювати, але те, що він досі не працює і ми з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом із партнерами суттєво загальмували реалізацію цього проєкту та виграли багато часу для кращих умов щодо протистояння з Росією", - зазначив міністр.

При цьому він звинуватив Кремль у веденні гібридної війни за такими напрямами: міграційна криза, військова ескалація біля кордону України, підвищення рівня пропаганди Росії в Євросоюзі та паралізація Нормандського формату і Мінського процесу.

Метою таких дії РФ, за словами Кулеби, є збільшення тиску на ЄС для поступок щодо "ПП-2".