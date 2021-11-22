У "ЄС" допускають об'єднання з іншими партіями перед виборами

"Європейська солідарність" розглядає можливість об'єднання із регіональними проєктами проєвропейської спрямованості. Оскільки результати виборів восени минулого року показали, що вони отримали величезну підтримку у себе на місцях, але конкретних переговорів поки ще проводилося, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Як пояснив один зі співрозмовників видання у команді колишнього глави держави, багато регіональних партій, які брали участь в останніх місцевих виборах, шукатимуть собі бренд, під яким вони зможуть пройти до Ради.

"Тому ми не виключаємо, що до нашої команди на виборах приєднаються або лідери цих регіональних партій, або цілі команди. Це в здебільшого мерські проекти. Але зараз жодних конкретних переговорів з ними поки немає" , - розповів він.

Єдиний формат об'єднання, який зараз не проти бачити на Лаврській - це з Віталієм Кличком та його партією "УДАР".

Втім, нещодавно мер Києва заявив, що його партія піде на вибори окремо.

Як зазначило одне з джерел у "Євросолідарності", наразі між експрезидентом та Кличком склалася непогана комунікація, але до чого вона далі приведе - невідомо.