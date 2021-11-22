Рада чи тюрма: яке майбутнє чекає на Бурбу

Колишній голова ГУР Василь Бурба, який очолював операцію із захоплення "вагнерівців" і розповів, як її зірвали, на думку багатьох має тепер шанси стати топовим політиком. Але не менші шанси в Бурби стати і топовим в'язнем, якщо влада почне качати тему держзради, повідомляє Depo.ua.

Ніхто з перших осіб Банкової не прийшов цієї п’ятниці на шоу Савіка Шустера на телеканалі з пулу Ріната Ахметова, де обговорювався так званий "вагнергейт". Порожні крісла запрошених на ефір демонстративно, з максимальним публічним розголосом президента Володимира Зеленського і керівника його офісу Андрія Єрмака показували на телеекранах як символ "порожніх місць у найвищій владі".

Багатьох це насторожило і здивувало - чому влада не захищається і не нападає у відповідь. В соцмережах навіть стали вигадувати різні версії, як у Зеленського могли би відбити звинувачення і принаймні зародити зерно сумніву у глядачів. Але так вийшло що поки, в сухому залишку, цей раунд за Ахметовим.

До речі, показово, що цей скандал став більш гучним за оприлюднену проектом Bellingcat першу частину розслідування обставин зриву спецоперації. Можливо тому, що в розслідуванні не було прямих звинувачень у зраді на адресу представників української влади. Натомість у Шустера певні прізвища прозвучали саме в такому контексті. Зокрема, Василь Бурба, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України у 2016 – 2020 роках, заявив: усну команду перенести операцію із захоплення "вагнерівців" дав президент Зеленський, а передав Андрій Єрмак під час зустрічі 23 липня 2020 року.

Інтерв’ю Бурби було показане в запису, бо самого генерал-полковника на той час, коли він мав бути у прямому ефірі, викликали на допит до СБУ з приводу "вагнергейту". Знаючи чи підозрюючи про такий розвиток подій, розповідь записали заздалегідь. Бурба фактично звинуватив керівництво держави у зриві операції і сказав про "крота"-зрадника, який працює на Росію десь у верхах української влади.

Це інтерв’ю за один вечір зробило з нього зірку і можливе "нове обличчя" для виборців. Але перш ніж говорити про майбутнє Бурби, згадаємо його минуле

Хто такий Бурба ﻿

Генерал-полковник Василь Бурба - одноліток президента Зеленського, обом по 43 роки. Усю свою кар’єру він пов'язав зі спецслужбами, через що інформації про нього у вільному доступі небагато. Але дещо все ж знайти можна.

Бурба – кар’єрний співробітник СБУ, працював він там і за часів влади "регіоналів" та підозрюваного у державних злочинах ексголови СБУ, втікача Олександра Якименка. Трудився як спецслужбовець середньої ланки та отримував високі відзнаки. 2011 року майор Василь Бурба отримав від тогочасного президента Віктора Януковича орден Богдана Хмельницького III ступеня.

2015 року Василь Бурба переходить до розвідки Міноборони України на посаду заступника начальника ГУР. Наступного року указом президента Петра Порошенка його нагороджують орденом Богдана Хмельницького II ступеня за низку вдалих агентурно-розвідувальних операцій. Весь подальший кар’єрний злет Бурби пов'язаний із п’ятим президентом. У жовтні 2016-го Бурба стає начальником ГУР. Йому присвоюють звання генерал-майора, наступного року - генерал-лейтенанта, а ще за рік– генерал-полковника.

Зірка Василя Бурби, здавалося б, закотилася зі зміною президента. Після того, як спалахнув скандал з провалом операції із затримання "вагнерівців", Зеленський звільнив його з посади начальника ГУР. Бурбу знущально витурили з державної дачі в Конча-Заспі, яку він орендував за посадою і позбавили державної охорони. Але імперія, як то кажуть, завдала удар у відповідь...

Як вже було зазначено вище, тепер влада майже не атакує Бурбу відкрито. І подальші варіанти розвитку подій залежать від того, чи дотримуватиметься вона обраної лінії поведінки.

Партія Бурби

Можливість створення Василем Бурбою партії імені себе під наступні вибори є вкрай низькою. Він ніколи не був в політиці і навіть якщо під нього створять політсилу, не має досвіду, що з нею робити. Тут можна згадати Зеленського, який теж зі своїми "слугами" не мав жодного політичного досвіду. Але він мав підтримку широкого кола олігархів і вже добре вмів виступати перед публікою. Залишалося тільки вивчити українську...

Бурба як новий флагман "ЄС"

На поверхні лежить варіант, за якого правдоруба, патріота і воїна Бурбу бере під свої прапори якась велика партія з-поміж патріотичної опозиції, скажімо, "Євросолідарність". А може не просто бере, а навіть доручає йому очолити партію і повести її на вибори замість Петра Порошенка (щоби зібрав голоси тих, хто симпатизує позиції "ЄС", але не любить її нинішнього лідера).

Наскільки цей варіант реальний, покажуть подальші події, але якщо це і відбудеться, то дещо згодом, аби уникнути звинувачень у тому, що роздмухування "вагнергейту" замовили буремному розвіднику. Поки варіант з "ЄС" видається теж маловірогідним, але все може змінити судовий процес проти Бурби - це зробить його ще відомішим і ще бажанішим для різних політичних партій.

Тюрма﻿

Влада може розпочати судовий процес проти Бурби, наприклад, за держзраду, але це буде з її боку рівнозначно вистрілу собі в ногу. Бо за Бурбу зараз вийдуть, може й не менше, ніж за Стерненка. Паралельно, зі створенням образу жертви значно підвищаться і шанси Бурби на велике політичне майбутнє. Можливо саме тому влада, розуміючи наслідки, зараз не працює над знищенням іміджу Бурби (якщо не враховувати кількох дрібних блогерів, що розповсюджують інформацію про "Бурбу, який розганяв Майдан за часів Януковича") і не відкриває проти нього справ. До речі, щодо Бурби часів Януковича - секретною ця інформація ніколи не була.

Якщо коротко, під час Революції Гідності Василь Бурба очолював друге управління "К" главку СБУ, де займався координацією роботи з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС і судами. На його адресу лунали звинувачення в участі у розгоні Майдану, стеженні за активістами, підпалах автомобілів Автомайдану. Із посиланням на заяви колишнього генерала міліції, екс-губернатора і політика Геннадія Москаля ЗМІ пишуть, що Бурба був одним з виконавців оперативних планів "Бумеранг" і "Хвиля", за допомогою яких на виконання завдань від режиму Януковича силовики пробували зачистити Майдан у лютому 2014 року. Якщо вірити цим даним, Бурба нібито відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ і забезпечення пересування силовиків у центрі столиці, мав забезпечити роботу Держслужби з питань надзвичайних ситуацій під час зачистки Майдану.

Під постмайданну люстрацію Бурба не потрапив: можливо тому, що був не керівником, а виконавцем малопомітної середньої ланки. Зате отримав нагоду "спокутувати провину" за специфічні завдання, виконувані (чи, може, тихо саботовані – достеменно про це досі ніхто так і не розповів) під час Майдану. Із лютого 2014 року він очолював Департамент контррозвідки СБУ, координував роботу оперативних груп, брав участь у низці вдалих операцій у складі бойового підрозділу у зоні проведення АТО. За успішне перешкоджання діяльності диверсантів його нагороджено відзнаками СБУ, зокрема, іменною зброєю.

Забуття﻿

Розуміючи масштаб цього "компромату" влада його не використовує - мабуть, є чітке усвідомлення, що створити з Бурби зрадника держави і ворога Майдану буде значно важче, ніж судами і звинуваченнями перетворити його на жертву режиму, з усіма очевидними наслідками.

Водночас, якщо не підігрівати постійно інтерес до цієї непересічної особистості - а судячи з того, що його вчора не було на акції протесту біля ОП, Бурба і сам більшої популярності не прагне - пам'ять про Бурбу, який кинув виклик владі, скоро переб'ють інші яскраві новини і він залишиться, так би мовити "героєм одного сюжету". Насправді, такий варіант влаштував би всіх. З великою долею вірогідності можемо припустити, що і його також.