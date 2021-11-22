Венедиктова про розслідування замаху на Шефіра: Ми на місці не стоїмо
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова запевняє, що спільна слідча група активно працює зі встановлення всіх причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, повідомляє Вести.
"На замах на Шефіра. Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо", - зазначила Венедиктова.
Чиновник додала, що справа заслуховується щотижня.
"Щойно в нас буде та інформація, з якою можна виходити на широку публіку, ми вийдемо. Але на місці ми не стоїмо", - уточнила вона.
За словами Венедиктової, справу розслідує спільна слідча група.
Вона зазначила, що у тих випадках, коли зловмисника не було встановлено "за гарячими слідами", розслідування справи затягується.
"Якщо ми не знайшли відразу ж того, кого притягнути до відповідальності, це не означає, що ми завершили подальше розслідування. У нас завжди є питання виконавця, посередника, організатора та замовника. І якщо правоохоронці бачать, що вони можуть "піднятися вище", вони працюють далі, не виходячи з першими перемогами. У цьому випадку дуже зважений підхід. І якщо ми не виходимо на брифінги з цього питання, то це не означає, що ми не працюємо. Працюємо", – резюмувала генпрокурор.