Названі найнадійніші автомобілі 2021 року

У щорічному рейтингу Consumer Reports найнадійніших брендів правлять бал японські компанії. Tesla займає місце наприкінці третьої десятки, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Авторитетне видання Consumer Reports опублікувало щорічний рейтинг надійності автомобілів. Перше місце зайняла марка Lexus. Вона лише на один бал випередила Mazda, третє місце залишилося за Toyota, далі йдуть Infiniti, а також Buick, Honda та Subaru. У Tesla – лише 27 місце.

Цікаво, що седани, хетчбеки та універсали виявилися значно надійніше кросоверів, позашляховиків і пікапів. Ряд автомобілів підвищили свою середню надійність у 2021 році. Менше проблем стали приносити своїм власникам кросовери Acura, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Traverse, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey, Honda Passport, Volkswagen Jetta, Volvo XC60 та ін.

З іншого боку, надійність деяких моделей впала. Найсильніше в рейтингу "просіли" Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe і Jeep Gladiator.

Щорічно Consumer Reports збирає дані про надійність нових автомобілів через онлайн-анкети. Власників машин розпитують про будь-які проблеми, з якими вони зіткнулися за попередні 12 місяців.

Опитування торкається 17 пунктів, включаючи двигун, трансмісію, електроніку, кузов, мультимедіа та інше. Прогнозована оцінка надійності знаходиться за шкалою від 0 до 100 із середньою оцінкою від 41 до 60 балів.