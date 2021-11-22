В Ірані почалися слухання у справі щодо збиття літака МАУ

Іранський військовий суд 21 листопада почав слухання щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" на початку 2020 року, повідомляє Радіо Свобода.

На слуханнях 21 листопада в Тегерані були присутні десять військовослужбовців різних рангів, а також родини загиблих та адвокати з обох сторін. У звіті не вказані особи підозрюваних, але їхні імена були зачитані вголос у суді.

Суд заслухав заяви адвокатів підсудних та сімей загиблих. Про наступне засідання буде оголошено пізніше.

Слухання було першим після того, як рейс PS752 авіакомпанії "МАУ", який прямував до Києва, розбився невдовзі після зльоту з Тегерана 8 січня 2020 року, у результаті чого загинули всі 176 людей на борту.

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу. У Міністерстві закордонних справ України привітали публікацію цього звіту.