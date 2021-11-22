Як вибрати яловичину для найсмачнішого стейку

Яловичий стейк – одна з найпопулярніших страв у ресторанах та гриль-барах. Не дивно, що найсмачніший шматок м'яса на грилі приваблює так багато людей. Соковитий, просмажений, зі скоринкою, у компанії свіжих овочів – мрія будь-якого гурмана, повідомляє Сит.

Свинячий та курячий стейки теж гарні, але традиційно саме яловичина вважається найкращою для приготування цієї страви. Як повторити трюк шеф-кухаря та приготувати такий самий смачний стейк будинку? Напевно, робили кілька неуспішних спроб? Якщо так, то знаєте, що яловичина іноді перетворюється на тверду суху підошву.

Головне у приготуванні стейку – правильний шматок м'яса. Для стейка найкраще вибирати такі частини:

товстий край - шматок м'яса зі спини біля лопатки, з якого вирізаються найкращі стейки;

рибай – зручний для домашнього приготування, оскільки виходить соковитим. Швидко обсмажується з двох сторін і нудиться кілька хвилин під кришкою сковороди або в духовці;

тонкий край - поперекова частина молодого бика. М'яка та делікатна, вона годиться для швидкої смаження та гриля;

вирізка - нежирний шматок м'яса. Філе-міньйон та шатобріан готуються з неї.

Ступінь прожарювання кожен вибирає для себе сам – згідно зі своїми смаковими уподобаннями. Існують такі: з кров'ю, слабкої та середньої прожарки, майже просмажений та просмажений стейк.

Що стосується маринаду – його практично не використовують у приготуванні стейку. Сіль, перець, трави – ось ті інгредієнти, які беруть шеф-кухарі та домашні кулінарні генії. Чим простіше маринад, тим яскравіше виражається смак м'яса. Це один із критеріїв, за якими він відрізняється від шашлику. Останній довго маринується у всіляких соусах.

Вартість яловичини, як правило, вища за свинину. Вона і корисніша, і жиру в ній менше. Вітаміни групи В, РР, А, К, а також мідь, залізо, кальцій, магній та марганець – далеко не всі важливі мікроелементи, що містяться у такому м'ясі. Його рекомендують дієтологи для правильного харчування дорослих та дітей, а терапевти – для підтримки нормального рівня гемоглобіну в крові та зміцнення імунітету.