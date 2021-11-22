Японські вчені оголосили про "самоліквідацію" дельта-штаму COVID-19

Дельта-штам коронавірусу в Японії міг "самоліквідуватися", що призвело до зниження захворюваності на COVID-19 у країні. Про це, посилаючись на японські ЗМІ, повідомляє РБК.

За словами професора Національного інституту генетики Іцуро Іноуе, дельта-штам коронавірусу міг накопичити занадто багато мутацій у неструктурному білку під назвою nsp14, який відповідає за здатність SARS-CoV-2 "виправляти" наявні помилки та недоліки, що в результаті призвело до "самознищення" штаму.

"Дельта-штам коронавірусу в Японії поширювався дуже швидко і не пропускав інші штами. Але в міру того, як у ньому накопичувалися мутації, ми вважаємо, що зрештою він став несправним, і не зміг виробляти свої копії. Враховуючи, що кількість випадків не збільшується, ми думаємо, що в якийсь момент під час таких мутацій він направив себе на шляху до природної самоліквідації", - сказав Іноуе.

Інший японський учений, професор факультету медицини Університету Сімане Такесі Урано також заявив, що вірус із пошкодженим білком nsp14 має меншу здатність до відтворення, що може бути одним із факторів зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом.

"Nsp14 походить від вірусу, і хімічний засіб для стримування цього білка може стати перспективним ліками, розробка якого вже ведеться", - повідомив учений.

Як пише The Japan Times, зниження захворюваності на COVID-19 стали спостерігати в Японії через три місяці після виявлення рекордної кількості заражених за добу — майже 26 тис. осіб. За даними газети, захворюваність впала до 200 осіб на добу, а 7 листопада не було зареєстровано жодної смерті від коронавірусу.

Згідно з останніми даними, у Японії за добу виявили 20 нових випадків зараження COVID-19. До того ж у країні не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу, передає газета.