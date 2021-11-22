Пентагон успішно випробував "літаючий авіаносець"

У США випробували технологію майбутнього — піднявся в небо транспортний літак C-130A з експериментальними безпілотниками X-61A Gremlin на борту. Рої дронів, на думку американців, забезпечать панування у повітрі над будь-яким супротивником, повідомляє РИА Новости.

Особлива роль

Дрони, як свідчать останні конфлікти, стрімко витісняють пілотовану авіацію: ведуть розвідку, вказують на цілі, завдають ударів і виконують роль вузлів зв'язку. Переваги очевидні: дешевше та життю льотчика нічого не загрожує.

Але більшість сучасних військових безпілотників мають малий радіус дії, це авіація тактичної ланки (виняток — американські RQ-4 Global Hawk з дальністю близько тисячі кілометрів). Тому пункт управління дронами зазвичай знаходиться недалеко від зони бойових дій. Достатньо його знищити, і апарати зваляться.

Пентагон намагається вирішити цю проблему із 2014 року. У тому числі за допомогою проєкту Gremlins – недорогі БПЛА середнього розміру із напівавтономною системою управління. Головна вимога: дрони повинні базуватися на літаку, що пілотується, і повертатися на носій після виконання бойового завдання. З 2018-го технологію випробовували на базі експериментальних X-61A — зі змінним успіхом.

У листопаді 2019 року перевіряли аеродинаміку "Гремлінів" - під крилом літака. У січні 2020-го дрон вперше відокремився від носія та вирушив у вільний політ.

За задумом розробників, після виконання бойового завдання безпілотник стикується з док-станцією, яку на тросі тягне С-130А, та транспортник втягує його у вантажний відсік. Однак усі дев'ять спроб повернутися на базу були невдалими – заважала надмірна тряска. Ліквідувати її вдалося лише зараз.

Зібрати за пів години

Тактико-технічні характеристики X-61A "Гремлін" відомі. Це безпілотник літакового типу з товстим фюзеляжем, вузьким прямим крилом та турбореактивним двигуном. Довжина – 4,2 метра, розмах крил – близько 3,5 метра. Злітна маса – 680 кілограмів, з яких 66 – корисне навантаження.

Дальність – 560 кілометрів. Малий бойовий радіус нівелюється можливістю базування на далекомагістральному літаку – це ноу-хау проєкту.

"У разі успіху ВПС США отримають абсолютно нові бойові можливості. Ми зможемо запускати дрони в повітря на межі зони дії ППО противника. Літак-носій залишається поза зоною ураження, а рій запущених з нього дронів збирає інформацію, ідентифікує цілі та виконує інші функції в небезпечній для льотчиків в зоні" , – розповів журналістам менеджер програми "Гремлін" Тім Кітер.

За словами Кітера, наступний етап — тестовий запуск одразу чотирьох дронів. Літак повинен потім зібрати їх за пів години.

Незалежно від результатів спостерігачі вже заговорили про тактику війни майбутнього: застосування недорогих безпілотників цілими роями. Розрахунок Пентагону, на думку експертів, є простим. У разі збройного протистояння з рівним або близьким за силою супротивником американці залучають передусім авіацію. В авангарді підуть БПЛА, які не тільки вкажуть на цілі, прикриють від радіоелектронної протидії, а й зможуть заправляти літаки, що пілотуються, паливом.