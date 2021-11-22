Штурм кордону: близько 150 мігрантів намагалися прорватися до Польщі

Минулої доби, 21 листопада, мігранти вчергове намагалися силоміць потрапити до Польщі з боку Білорусі. Цього разу група зі 150 біженців хотіла прорватися через кордон у районі села Дубичі-Церківні, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Учора, 21 листопада, на ділянці, що охороняється, в Дубичі-Церківні близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією польських прикордонників, усього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону, а за сприяння в нелегальній міграції затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

Крім того, щодо 58 осіб було винесено ухвали про депортацію з території Польщі.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski. Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Зазначимо, що днем раніше, мігрантами було зроблено близько 200 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Всім цим спробам вдалося запобігти.

Додамо, що з боку Білорусі до Литви минулої доби намагалися потрапити 70 мігрантів.