Дві області покидають "червону" зону

У Луганській та Львівській областях стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Ці області покидають "червону" зону. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, третій тиждень фіксують тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.