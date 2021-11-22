Дві області покидають "червону" зону
У Луганській та Львівській областях стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Ці області покидають "червону" зону. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, третій тиждень фіксують тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.
"За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії із Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - заявив він.