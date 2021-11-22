Підписано угоди на будівництво блоків ХАЕС

Компанія Westinghouse (США) і НАЕК "Енергоатом" підписали дві угоди про співпрацю, що передбачають початок реалізації проектів із будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС за технологією АР1000, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підписання документів відбулося під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни" в понеділок у Києві.

Як передає кореспондент "Енергореформи", одна з угод передбачає закупівлю послуг американської компанії з проектування енергоблоків, інша - закупівлю тренажера й обладнання з тривалим терміном експлуатації.