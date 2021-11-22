Для української "дочки" Сбербанку дали відстрочку на зміну назви

Господарський суд м. Києва надав дочірньому банку російського Сбербанку відстрочку на зміну назви на 9 місяців. Банк повинен використовувати в Україні іншу назву з 11 вересня 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у рішенні суду, розміщеному у Єдиному реєстрі судових рішень.

В обґрунтування заяви про відстрочення виконання рішення суду представники АТ "Сбербанк" вказували, що на даний час негайне виконання рішення є неможливим та потребує проходження організаційних, адміністративних та внутрішніх процедур, а саме: погодження змін до статутних, реєстраційних та дозвільних документів; організаційні процедури з інформування клієнтів, заміни всієї договірної та ділової документації, фінансових/платіжних інструментів, обладнання.

У ході судового процесу Ощадбанк зазначав, що клопотання "дочки" Сбербанку про відстрочку виконання судового рішення є безпідставним, а "підрахунки строку виконання рішення суду не заслуговують на увагу через їх невідповідність дійсності та надуманість".

У судових матеріалах зазначається, що станом 1 серпня 2021 року банк мав 89 відділень, 67 банкоматів, 3941 POS-терміналів. Його клієнтами було 317 071 фізичних та 34 905 юридичних Банк емітував 179 026 платіжних карток.

Нагадаємо, у серпні Верховний суд ухвалив остаточне рішення про заборону російському Сбербанку використовувати торгову марку "Сбербанк" на території України. Після цього Український підрозділ "Сбербанку Росії" вирішив змінити назву. Банк буде називатися "Міжнародний резервний банк".