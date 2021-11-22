Київ скоро може вийти з "червоної" зони – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України скоро може вийти з "червоної" зони адаптивного карантину за умови збереження низхідної динаміки захворюваності на COVID-19. При цьому він закликав людей не розслаблятися, дотримуватися карантинних правил і вакцинуватися, повідомляє Лівий берег.

"Ми маємо зараз позитивну динаміку і, - тьху-тьху-тьху, я тримаю кулаки, - якщо вона збережеться, ми можемо найближчим часом перейти з червоної зони в помаранчеву" , - заявив Кличко в ефірі ТРК "Київ".

За його словами, заповнюваність лікарень в Києві уже менша порогового значення "червоної" зони, хоча рівень госпіталізацій все ще зашкалює.

"Заповнюваність лікарень на сьогодні трохи менша, ніж у попередні дні, - 58%, заповнюваність ліжок з киснем - 61%. Трохи менше, ніж було, але розслаблятись не потрібно" , - сказав він.

Кличко припустив, що цьому сприяє високий - у порівнянні з іншими регіонами України - рівень вакцинації від COVID-19 в Києві.