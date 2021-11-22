Вчені виявили в сирі з пліснявою особливу властивість

Експерти вважають, що сир із пліснявою має особливі чудодійні властивості. Після проведення низки досліджень виявилося, що в цьому делікатесі є хімічна сполука – спермідин, завдяки якій можна збільшити тривалість життя, повідомляє Menslife.

Представники науки проводили досліди на лабораторних тваринах, внаслідок чого довели, що вживання такого сиру продовжує життя не лише тваринам, а й людям. Такий ефект досягається завдяки взаємодії спермідину з біологічними процесами, що відбуваються в організмі.

Ця речовина сприяє позбавленню токсичних елементів, які містяться в клітинах, внаслідок чого вони очищаються.

Крім того, було виявлено, що сир із пліснявою нормалізує обмін речовин завдяки збільшенню потрібної організму олійної кислоти, а також сприяє виробленню корисного холестерину.