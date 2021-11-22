Австралія вперше з 2020 року відкриває кордони: для кого

Австралія відкриває свої кордони вперше з початку пандемії коронавірусу. З 1 грудня до країни зможуть потрапити власники віз, які щепилися від COVID-19.﻿ Про це, із посиланням на західні ЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Повернення кваліфікованих робітників та студентів до Австралії - важлива віха на нашому шляху повернення до буденності" , - заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Зокрема, до списку категорій громадян, яким дозволили в'їзд на територію Австралії, входять:

власники студентської візи,

трудові мігранти,

особи, яким можна перебувати в Австралії за сімейними обставинами.

Разом із тим, з 1 грудня Австралія також відкриє кордони для повністю щеплених від коронавірусу громадян із Японії та Південної Кореї. Указано, що туристи з цих країн можуть, за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту, не проходити карантин після перетину кордону.

Зазначимо, що з березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі - зокрема, країна повністю закрила свої кордони для іноземних туристів.